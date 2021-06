L'Europe à la remorque de l'investissement en IA

C'est une histoire qui a un goût de déjà-vu : l'Europe excelle dans la recherche, mais accuse un lourd retard d'investissement sur ses principaux concurrents. L'occurrence du jour, on la doit à la Banque européenne d'investissement (BEI), qui s'est penchée sur le cas stratégique de l'intelligence artificielle et des technologies blockchain. Dans un rapport publié mardi, en cheville avec la Commission européenne, elle estime le déficit annuel d'investissement dans ces technologies à 10 milliards d'euros par an. L'Union ne représente que 7% des investissements dans ce secteur - soit environ 1,75 milliard d'euros par an sur 25 milliards. Les États-Unis et la Chine pèsent à eux seuls 80% des investissements. Ce n'est pas le moindre des paradoxes quand on sait que l'Europe dispose du plus grand réservoir de chercheurs en IA - de l'ordre de 43.000 pour 28.000 aux États-Unis et 18.000 en Chine.

Pas trop tard

Intelligence artificielle et blockchain ont pourtant le potentiel de révolutionner la façon dont on travaillera, voyagera et dont on organisera nos sociétés, posent les auteurs de l'étude. L'IA a déjà joué un rôle clé dans l'accélération du développement et de la production de vaccins contre le Covid-19. La blockchain n'a pas seulement le potentiel de métamorphoser le système financier, "mais aussi de nous aider à mieux suivre et compter les émissions de gaz à effet de serre, optimiser le transport commercial et créer une vraie protection des données privées". Bref, voilà deux secteurs à haut potentiel de croissance, qui peuvent contribuer à "rendre nos sociétés vraiment numériques et plus vertes, et au final à rendre la planète habitable" - estiment les auteurs.