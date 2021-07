L'Europe poursuit sa marche en avant en matière de transparence fiscale

La Directive « DAC6 » est une Directive européenne datant du 25 mai 2018 et qui concerne l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal. Le but ultime de cette Directive est de lutter contre la planification fiscale jugée agressive .

En d’autres termes, un intermédiaire qui conseille un client de procéder à une structure fiscale agressive impliquant des paradis fiscaux devra avertir l’administration fiscale du conseil prodigué et de tous les détails liés à ce montage, que le client procède au montage ou non d’ailleurs. C’est donc une situation sensible pour les intermédiaires et pour leurs clients.