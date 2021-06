L'Europe s'accorde pour surveiller les taxes payées par les multinationales dans chaque pays

Récupérer les milliards d'euros d'évasion fiscale

Son colistier, Damien Carême, membre de la commission des affaires économiques (ECON) et de la commission des affaires fiscales (FISC), salue aussi un "outil indispensable et redoutable, pour combattre le fléau de l'évasion fiscale". Il relève qu'"à l'heure où l'Europe et le monde traversent une crise sans précédent, il est fondamental de récupérer les milliards d'euros d'évasion fiscale qui nous échappent et de combattre les inégalités, qui sont le terreau de l'extrême droite."