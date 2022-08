L'impossible dilemme gazier de Groningue

Le champ gazier de Groningue, un des plus grands d'Europe, pourrait-il nous rendre moins dépendants de l'approvisionnement russe? Les Européens pressent les Pays-Bas à relancer l'extraction gazière à Groningue, que les autorités comptaient réduire comme peau de chagrin après des années de misère et de frustration de la population locale, victimes des vibrations et affaissements de terrain dus aux forages. "Si Poutine continue à nous mener à la vie dure, nous n'aurons pas le choix…"