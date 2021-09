L'inflation atteint son plus haut niveau depuis 10 ans en zone euro

Flambée des prix de l'énergie

D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,4%. Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort à 1,6% en rythme annuel après 0,9% en juillet, précise Eurostat.

Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, ressort, elle aussi, à +1,6% sur un an, après +0,7% un mois plus tôt.