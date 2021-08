L'inflation en zone euro au plus haut depuis près de 10 ans

En août, le secteur de l'énergie a enregistré la hausse annuelle la plus élevée, à 15,4%, loin devant les biens industriels hors énergie (+2,7%), l'alimentation, alcool et tabac (+2%) et les services (+1,1%).

Dans le détail, la poussée inflationniste est liée à la flambée des prix de l'énergie et à des pénuries de composants dans l'industrie, elles-mêmes consécutives de la forte reprise économique qui a suivi la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. En août, le secteur de l'énergie a ainsi enregistré la hausse annuelle la plus élevée, à 15,4%, loin devant les biens industriels hors énergie (+2,7%), l'alimentation, alcool et tabac (+2%) et les services (+1,1%).