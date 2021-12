L'Isoc effectif à 15% sur les multinationales ne sera "pas évident à atteindre"

Si l'impôt minimal des multinationales doit bénéficier directement aux caisses des États membres, il en ira autrement pour l'autre jambe de la réforme fiscale internationale. Le "Pilier Un" de l'accord passé en octobre réorganise les droits d'imposition pour permettre de taxer les entreprises du numérique là où elles génèrent des revenus, et non plus seulement là où elles sont physiquement établies. Les nouvelles recettes générées par ce pilier devront servir directement à alimenter le budget européen. C'est en effet l'une des trois nouvelles recettes propres que la Commission européenne a proposée ce mercredi pour financer les subventions du plan de relance européen NextGenerationEU et le Fonds social pour le Climat .

Les recettes européennes liées au "Pilier Un" pourraient s'établir entre 2,5 et 4 milliards d'euros par an. À cela s’ajoutera la réforme du système d'échange de quotas d'émissions de CO2 (SEQE), qui concerne la marine, l'aviation, les bâtiments et le transport routier et qui devrait rapporter 12,5 milliards d'euros par an. Enfin, la taxe sur les importations de produits à forte empreinte carbone (MACF) devrait rapporter 0,8 milliard d'euros par an.