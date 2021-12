Plan de relance européen: la Belgique devrait recevoir 1,4 milliard en moins

Pas une surprise

Cette Facilité est la plus grosse enveloppe du plan de relance post-Covid de l'UE, baptisé Next Generation EU. Elle fournit des prêts et des subventions aux États pour relever et renforcer leur économie, mais la Belgique n'a réclamé (jusqu'ici) que des subventions, sur base d'un vaste plan de réformes et d'investissements.