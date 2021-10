La Belgique n'utilise que la moitié des fonds européens qui lui sont alloués

La Cour des comptes européenne publie, ce mardi, son rapport annuel. En plus de pointer des erreurs et des irrégularités dans les dépenses de l'Union pour la deuxième année consécutive, les auditeurs de l'institution observent une utilisation -ou "absorption"- des Fonds structurels et d'investissement par les États membre plus lente que prévu au terme du cadre financier pluriannuel (2014-2020). Pas moins de 209 milliards d'euros, soit 45% du montant total, de ces fonds devaient encore être absorbés.