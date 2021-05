La Belgique sauve son enveloppe d'aide pour le Brexit

La répartition des 5 milliards d’euros de l’aide aux États pour le Brexit fait l'objet d'un préaccord entre institutions européennes. La Belgique s'est mobilisée pour défendre sa part.

La Belgique peut compter sur 353 millions d'euros d'aides (aux prix de 2018) du fonds européen pour le Brexit. Le Parlement et le Conseil européens se sont entendus sur la répartition de l'enveloppe de 5 milliards d'euros.

Le dossier avait donné des sueurs froides aux pays les plus directement exposés au Brexit, quand la méthode proposée par la Commission avait été remise en cause par une eurodéputée macroniste qui avançait une formule qui aurait considérablement raboté la part de la Belgique et favorisé les grands États.

Mobilisation générale

La méthode de la Commission est finalement préservée, mais plutôt que de reporter le calcul de répartition d'un des cinq milliards, l'ensemble de l'enveloppe est partagé en amont. "C'est sur ce milliard qu'on y perdra un peu, mais globalement on sauve les meubles. On a mobilisé à tous les niveaux et on a réussi à limiter les dégâts", souligne cette source belge.

"La partie du dossier qui me paraît la plus difficile est déjà réglée avant même que [la négociation] ne commence." Pascal Arimont Eurodéputé belge (CSP)

Mardi soir, la commission du Parlement européen responsable a voté à une majorité écrasante sa position. La négociation avec le Conseil de l’UE commencera dès que la plénière l'aura confirmée. Les chiffres du Conseil et du Parlement étant identiques, "la partie du dossier qui me paraît la plus difficile est déjà réglée avant même que [la négociation] ne commence", a indiqué mercredi l’eurodéputé belge Pascal Arimont (CSP), rapporteur, qui espère un atterrissage début juillet au plus tard.