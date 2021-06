La Commission appelle à ne pas retirer la prise budgétaire trop tôt

La Commission recommande aux Vingt-Sept de maintenir des budgétaires "agiles", de s'ajuster à l’évolution de la situation, demandant d'éviter un retrait prématuré du soutien. Quand la crise sanitaire sera passée, les mesures de soutien devraient "graduellement" se faire plus ciblées. En attendant, la politique budgétaire ne doit pas seulement soutenir la croissance cette année, mais également en 2022 , indique la Commission, qui adoptait ce mercredi ses recommandations de printemps dans le cadre du semestre européen.

L’exécutif européen s’attend cette année à ce que le soutien budgétaire des États membres soit supérieur de 7,5% du PIB par rapport à 2019, il anticipe qu’il représente l’an prochain 3,9%. Avec la reprise, les politiques budgétaires "devraient prioriser les investissements publics et privés plus élevés soutenant la transition vers économie verte et numérique", indique-t-il.