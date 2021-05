La coopération se renforce entre le fisc belge et luxembourgeois

La transparence est devenue la règle en matière fiscale et la coopération au sein de l’UE ne cesse de s'étoffer depuis quelques années.

Dans une récente affaire, la Cour administrative de Luxembourg a rendu un arrêt intéressant, en ce qu’il traite d’une demande de renseignements adressée par l’administration fiscale belge à son homologue luxembourgeois dans le cadre d’une procédure d’échange de renseignements.

La demande de renseignements visait une société holding luxembourgeoise et tendait à établir si cette dernière devait être considérée comme le véritable bénéficiaire effectif des dividendes et intérêts versés par une société belge. La finalité sous-jacente de la demande était de vérifier que les dividendes et intérêts aient pu, à bon droit, bénéficier de l’exonération de précompte mobilier qui avait été revendiquée en Belgique.

En quoi consiste l'activité?

A cette fin, le fisc belge estimait pertinent de vérifier en quoi consistait l’activité précise de la holding au Luxembourg et déterminer si celle-ci y dispose ou non d’une activité économique réelle.

Lire aussi | Les revenus de comptes étrangers visés par le fisc.

La liste des renseignements et documents sollicités par le fisc belge était éminemment longue et détaillée. Elle portait, notamment, sur les tâches du gérant, sa capacité à prendre des décisions de manière autonome, la description des bureaux, l’existence d’employés et leurs tâches, l’identification de la personne en charge de la gestion des ressources humaines, le recours au personnel d’une autre entité, une copie du répertoire téléphonique, etc... La demande nécessitait aussi de préciser si le courrier et les appels téléphoniques de la société étaient transférés et si l'adresse du siège social de la société était ou non une adresse de domiciliation.

Les informations sollicitées par le fisc belge étaient de nature à permettre de déterminer si la société luxembourgeoise pouvait être considérée comme étant le bénéficiaire effectif des revenus ou a contrario de déceler le caractère artificiel de la construction juridique.

L’administration fiscale luxembourgeoise a examiné la demande et a estimé que celle-ci était régulière en la forme et a également exclu l’absence manifeste de pertinence vraisemblable (condition sine qua non pour autoriser de tels échanges de renseignements). Elle a dès lors posé les questions à la société luxembourgeoise concernée, qui a refusé d’y répondre pour différents motifs.

"Pertinence vraisemblable"

La Cour administrative s’est prononcée sur la “pertinence vraisemblable” des renseignements demandés par le fisc belge et a, dans le cadre de son analyse, fait référence aux arrêts du 26 février 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne (affaires dites « danoises »), lesquels fournissent des clarifications concernant la notion de bénéficiaire effectif.

Aux yeux de la Cour, bien que le libellé de certaines questions était très large, les informations sollicitées étaient de nature à permettre de déterminer si la société luxembourgeoise pouvait être considérée comme étant le bénéficiaire effectif des revenus ou a contrario de déceler le caractère artificiel de la construction juridique du fait de son manque de substance.

La Cour a donc validé la demande et imposé à la société luxembourgeoise d’y donner suite.

Vers une coopération renforcée

La transparence est devenue la règle en matière fiscale et la coopération administrative au sein de l’Union européenne (et même au-delà) s’est grandement renforcée depuis quelques années. Et celle-ci fonctionne dans la pratique, ici avec notre pays voisin, le Luxembourg.

La coopération sera vraisemblablement renforcée prochainement, la Commission ayant annoncé qu’elle allait lutter contre l’utilisation de sociétés n’ayant pas de substance.

A noter également le recours de plus en plus fréquent par l’administration fiscale belge à la notion de bénéficiaire effectif, comme fondement alternatif à celui de l’abus de droit, pour refuser l’exonération de précompte mobilier sur intérêts et / ou dividendes.

Enfin, cette coopération sera vraisemblablement renforcée prochainement suite à la communication de Commission européenne du 18 mai dernier annonçant qu’elle allait lutter contre l’utilisation de sociétés n’ayant pas de substance ou un niveau minimal de substance et d’activité économique réelle.

La Commission entend notamment exiger des sociétés un reporting spécifique à faire aux administrations fiscales et reprenant les informations nécessaires pour évaluer si elles ont (ou non) suffisamment de substance et une réelle activité économique. D’autres mesures seront adoptées dans cette hypothèse comme par exemple le refus de certains avantages fiscaux (mais lesquels ?).