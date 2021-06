La crise n'a pas freiné la fraude en Europe

La crise sanitaire n'a pas freiné les fraudeurs, à lire le rapport annuel de l'Office européen antifraude (Olaf). L'agence européenne a au contraire vu augmenter la contrefaçon de produits médicaux avec la crise du Covid-19. "Un travail d’importance vitale a été mené pour protéger les citoyens de l’UE des équipements médicaux contrefaits ou non conformes dans le cadre de la pandémie de coronavirus", souligne l’office. Depuis le début de la pandémie, des dizaines de millions de masques, gels et autres tests Covid ont été saisis. L'Olaf a identifié 1.150 opérateurs suspects dans ce secteur.

Enquêtes en hausse

En tout, l'agence européenne a ouvert l'an dernier 295 nouvelles enquêtes, une augmentation sensible par rapport à l'année précédente (226). Elles portaient sur des conflits d'intérêts dans le cadre de marchés publics, des fraudes au financement de la recherche, ou encore de la contrebande de cigarettes. L'Italie est le pays le plus visé par des enquêtes sur l'utilisation de fonds européens par les autorités, devant la Bulgarie et la Hongrie. En 2020, l'Olaf a bouclé 230 enquêtes et recommandé le recouvrement de 293 millions d'euros pour le budget de l'Union européenne.