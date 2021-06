La loi climat européenne, adoptée sans les Verts

Une "étape importante"

Comme attendu, les Verts (dont les Belges francophones Lamberts et Bricmont, Ecolo) ont rejeté le texte, considérant l'ambition insuffisante. On se réfère notamment chez les Verts au Climate Action Tracker, outil d'analyse scientifique indépendant selon lequel l'objectif de l'Union pour 2030 devrait être de -65% pour être compatible avec l'Accord de Paris . Ce rejet n'a pas empêché la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo) de saluer "une étape importante" - conforme à l'accord de gouvernement fédéral.

On note sur ce vote clé un schisme entre les socialistes belges et français. Alors que ces derniers, sur la ligne des Verts, ont voté contre le texte, les Belges (Arena, Tarabella, PS) ont voté pour, avec le reste des sociaux-démocrates. Les chrétiens-démocrates (Lutgen, cdH) et les libéraux (Ries, Chastel, MR) ont voté pour, tandis que la gauche radicale (Botenga, PTB) a voté contre. À l'autre bout du spectre, la droite nationaliste (N-VA) s'est largement abstenue, et l'extrême-droite (VB) a rejeté la loi climat.