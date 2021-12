La protection des marchés publics européens avance à grands pas

"L'UE ne peut pas être naïve en politique commerciale. (...) Nous avons besoin d'instruments pour protéger et renforcer nos intérêts."

"L'UE ne peut pas être naïve en politique commerciale", a souligné l'eurodéputé démocrate-chrétien allemand Daniel Caspary (PPE), rapporteur du texte . Alors que les entreprises étrangères peuvent participer à la plupart des procédures d'appel d'offres dans l'Union européenne, les entreprises européennes sont au contraire trop souvent bloquées , souligne-t-il. "Nous avons besoin d'instruments pour protéger et renforcer nos intérêts", ajoute-t-il, une semaine après la proposition par la Commission européenne d'un autre outil de défense commerciale, l'instrument anti-coercition .

Objectif : "ouvrir les marchés"

Le futur Instrument relatif aux marchés publics internationaux (ou "Impi") devrait, selon le Parlement européen, filtrer tous les appels d’offres pour travaux de 10 millions d’euros ou plus. Pour les biens et services, le seuil serait de 5 millions d’euros. La proposition couvrirait ainsi 15% des appels d’offres publics en Europe pour une valeur de plus de 70% du volume, environ 2.000 milliards d'euros.