La Suisse retire la prise de ses négociations avec l'UE

Le gouvernement helvète a décidé mercredi de mettre fin aux négociations sur un cadre pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne.

Le gouvernement helvète a jeté l'éponge: il a annoncé mercredi sa décision de mettre un terme à la négociation d'un traité sur un cadre institutionnel entre l'Union européenne et la Suisse (InstA, pour Institutional Framework Agreement).

L'accord devait simplifier et renforcer les liens entre la Confédération helvétique et l'Union, pour l'heure régis par une multitude d'accords dont certains sont obsolètes. Mais Berne a considéré que les différences de positions qui demeuraient sur des points clés étaient trop importantes pour poursuivre les pourparlers. "Les conditions ne sont pas réunies pour la signature de l'accord […]. Cela met fin au projet de (traité) InstA", a indiqué le conseil fédéral (gouvernement) helvète.

La Commission européenne a réagi en disant regretter cette décision unilatérale. Elle a rappelé que l'objectif central de l'accord "était d'assurer que quiconque opérant au sein du marché unique de l'UE, auquel la Suisse a un accès significatif, soit face aux mêmes conditions", ajoutant que c'est là une question d'équité et de sécurité juridique .

Lente érosion

Les relations économiques entre la Suisse et l'Union européenne sont notamment régies par un accord de libre échange conclu il y a cinquante ans et une centaine d'accords bilatéraux. Certains textes arrivent à expiration - c'était le cas cette semaine d'un accord sur le commerce transfrontalier des produits de technologie médicale.

"Sans l'accord sur le cadre institutionnel, aucun nouvel accord avec la Suisse ne sera conclu et les accords existants pourraient ne pas être mis à jour."

L'Union européenne est le plus important partenaire commercial de la Suisse - qui est, selon la Bertelsmann Stiftung, le premier bénéficiaire (par habitant) du marché unique européen. La Commission va à présent "analyser soigneusement les conséquences de cette annonce", indique-t-elle dans un communiqué. Sans accord institutionnel, "aucun nouvel accord avec la Suisse ne sera conclu et les accords existants pourraient ne pas être mis à jour", prévenait la Commission dans une note publiée ce mois-ci. Les relations entre l'Union et la Suisse "vont simplement s'éroder avec le temps", ajoutait-elle.