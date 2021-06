Le pass Covid promet de redonner des couleurs au tourisme européen

Signes de reprise

Pour arriver à ces estimations, les analystes d’Oxford Economics se basent entre autres sur l’évolution de l’activité en ligne (réservations, etc.). Ils estiment ainsi que les deux destinations qui reprendront le plus rapidement des couleurs seraient la Croatie et le Portugal, alors que la reprise s’annoncerait plus lente en Italie et en Espagne. Le Portugal a déjà dépassé son pic d’activité touristique de 2020, mais la reprise des infections pourrait ralentir le rebond, alors que plus de 70% des nouveaux cas dans la région de Lisbonne sont le fait du variant Delta (dit "indien"). Le gouvernement d'António Costa a été critiqué, notamment par l'Allemagne, pour avoir rouvert ses frontières aux touristes britanniques et européens dès la mi-mai.