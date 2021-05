Le PIB de l’Allemagne plombé par la baisse de consommation

De janvier à mars 2021, le produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne a reculé de 1,8% et se retrouve "5% en dessous de son niveau d’avant-crise" , a déclaré Destatis, l'Office fédéral de la statistique d’Allemagne. Celui-ci avait initialement communiqué un recul de 1,7% au premier trimestre, qu’il a dû corriger à la baisse. Sur un an, le PIB de l'Allemagne baisse de 3,1% (en données corrigées des variations saisonnières).

Selon Carten Brzeski, économiste chez ING, l'explication est claire : "il va sans dire que la pire performance trimestrielle de l'économie allemande depuis la réunification est principalement le résultat de mesures de restrictions plus strictes depuis la mi-décembre. " Diverses raisons sont à avancer.

1/ Baisse de la consommation des ménages

Alors que les dépenses de consommation de l’État progressent de 0,2%, celle des ménages baisse de 5,4%. Cette baisse est la principale raison du recul du PIB. De plus, malgré une augmentation de 1,8% des exportations, les importations progressent quant à elles de 3,8%.

2/ Baisse des investissements en biens d’équipement

3/ Ralentissement de la construction et de l’industrie

Avec des vacances de Noël plus longues et un hiver plus froid, les secteurs de la construction ainsi que de l'industrie ont freiné.