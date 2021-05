Tour de table sans avancées sur le climat au Conseil européen

La Commission entend mettre sur la table douze propositions différentes, concernant à la fois la répartition des objectifs d'émissions entre les États et le système d'échange de quotas d'émissions carbone (ETS). Ce dernier ne connait pas les frontières nationales et alors qu'il est pour l'heure réservé à l'industrie, la Commission voudrait l'élargir au transport et aux bâtiments.