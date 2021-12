Vers l'isolation obligatoire pour tous les bâtiments à partir de 2030

La Commission européenne propose de rendre obligatoire l’isolation des bâtiments les moins performants à partir de 2027 pour les bureaux et bâtiments publics, et de 2030 pour les logements privés.

Après avoir beaucoup parlé de la "vague de rénovations" qui doit déferler sur l’Europe pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, la Commission européenne abat la carte qui doit la provoquer. L’exécutif européen veut rendre la rénovation énergétique obligatoire pour tous les bâtiments les moins performants.

En outre, tous les nouveaux bâtiments construits à partir de 2030 devront être neutres en carbone, selon la proposition de la Commission - les nouveaux bâtiments du secteur public devront l'être dès 2027. Les bâtiments devront donc être très économes en énergie, alimentés autant que possible par des énergies renouvelables et ne pas émettre directement de carbone.

Disparition d'échelons "PEB"

Selon la proposition législative présentée mercredi, tous les bâtiments résidentiels les moins performants devraient avoir obtenu un certificat PEB "F" pour 2030. Si cette disposition est confirmée par les colégislateurs européens - Parlement et Conseil de l’UE -, c’en sera donc fini des PEB "G". Et les propriétaires qui n'auraient fait que le strict minimum pour passer la rampe seront priés de ne pas s’arrêter en si bon chemin, puisque trois ans plus tard, tous les logements résidentiels devront avoir atteint l’échelon supérieur du bulletin de performance énergétique, le PEB "E".

Les bâtiments publics et non résidentiels seront sommés de montrer l’exemple: eux devraient avoir obtenu des certificats PEB "F" puis "E" pour 2027 et 2030 respectivement. Au total, la suppression de l'échelon "G" touchera 15% des bâtiments européens. La Commission ne balise pas encore les étapes suivantes mais l’objectif est in fine que l’ensemble du parc immobilier européen soit neutre en carbone à l’horizon 2050.

Pour y parvenir, l'exécutif européen ne propose pas à ce stade d'interdire les chaudières au mazout ou au gaz, mais encourage les États membres à le faire. Aucun incitant financier ne devrait être donné pour l'installation de chaudières fossiles à partir de 2027 indique la Commission, et les États auront la possibilité légale d'interdire l'utilisation de carburants fossiles dans les bâtiments.

Lire aussi 8 nouveautés concernant votre facture d’énergie

Doubler la cadence

La stratégie de rénovation de la Commission vise à rénover 35 millions de bâtiments d'ici à la fin de la décennie, en faisant passer le rythme des rénovations d’environ 1% par an aujourd’hui à 2% sur la période qui court de 2026 à 2029. Ce faisant elle cocherait plusieurs cases à la fois: réductions des émissions, de la précarité énergétique et création d'emplois.

Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments représentent 36% de l'ensemble des émissions de l’Europe. Pour respecter l'objectif de 55% de réduction d'émissions pour 2030, "l'UE devrait réduire les émissions de ses bâtiments de 60%, leur consommation d'énergie finale de 14% et leur consommation énergétique pour le chauffage et le refroidissement de 18%", indiquait récemment le Parlement européen dans une résolution.

37 millions d'européens L'opération doit aussi réduire la précarité énergétique, alors que 37 millions d’Européens ne parviennent pas à se chauffer correctement.

L'opération doit aussi réduire la précarité énergétique, alors que 37 millions d’Européens ne parviennent pas à se chauffer correctement (8% de la population en 2020). Risque-t-elle au contraire de se muer de facto en "taxe sur les pauvres" avec des factures d'isolation qui seraient répercutées sur les prix des loyers? Les financements publics et privés devront être combinés "pour assurer que les pauvres énergétiques n'aient pas de coût additionnel à supporter", souligne une source européenne.

Vivier d'emplois

La mesure pourrait créer plus de 160.000 emplois supplémentaires dans le secteur de la construction d'ici à 2030, estimait la Commission en présentant sa stratégie, l'an dernier. Une bonne nouvelle pour un secteur dont les neuf dixièmes des acteurs sont des PME. À condition de trouver, attirer et former la main d'œuvre qualifiée nécessaire. Avant même la crise du Covid-19, "il y avait une pénurie de travailleurs qualifiés pour effectuer la rénovation et la modernisation durable des bâtiments", constatait la Commission.

L'autre obstacle à sauter reste le financement. Même si la rénovation énergétique se paie toute seule avec le temps, en faisant fondre les factures énergétiques, il faut trouver les canaux de financement pour la réaliser - singulièrement lorsque l'investissement repose sur le propriétaire, mais que le retour sur facture bénéficie au locataire. À court terme, une partie de la réponse se trouve dans le plan de relance européen, "NextGenerationEU". À ce stade, la Commission évalue à 61 milliards d’euros les financements labellisés "rénovation" dans les plans de relance et résilience nationaux.