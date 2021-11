Vers la prohibition des aliments liés à la déforestation

La Commission européenne propose une loi pour interdire les importations de bœuf, soja, huile de palme, café, cacao, et bois quand leur production est liée à la déforestation.

Les rayons des supermarchés seront-ils bientôt garantis "sans déforestation"? C'est la direction que prend la Commission européenne en proposant une législation inédite pour réduire l'empreinte des consommateurs européens sur les forêts à travers le monde. L'exécutif européen veut interdire les importations de six produits quand leur production est liée à des chaînes de valeur qui dégradent les forêts .

Avec cette législation, les entreprises importatrices de (produits à base de) viande de bœuf, soja, huile de palme, café, cacao et bois devront indiquer leur origine pour montrer qu'ils ne contribuent pas à la dégradation des forêts. Les opérateurs devront notamment collecter les coordonnées géographiques des terres où les biens qu'ils placent sur le marché européen ont été produits. Des contrôles pourront être effectués par imagerie satellite.

Une première

La consommation européenne serait responsable de 16% de la déforestation tropicale liée au commerce international, selon un récent rapport du WWF. Sans intervention réglementaire, la consommation européenne des six produits visés par sa proposition devrait augmenter la déforestation de 248.000 hectares chaque année jusqu'en 2030 , estime elle-même la Commission. Mais si sa proposition est adoptée, la déforestation devrait diminuer d'au moins 72.000 hectares de forêts chaque année au cours de cette décennie, selon l'étude d'impact de l'exécutif européen.

Les États membres et le Parlement européen vont à présent devoir prendre position et négocier son adoption en vue, espère la Commission, d'une entrée en vigueur en 2023 . Cette première loi au monde contre la déforestation importée est une "victoire majeure", a immédiatement réagi le libéral français Pascal Canfin, ancien directeur général du WWF France, qui préside la commission Environnement du Parlement européen.

Lueur d'espoir

Le texte est également salué par les écologistes et les grandes organisations environnementales comme une avancée attendue de longue date, même si la proposition présente des lacunes à combler selon eux. Le Néerlandais Bas Eickhout, vice-président de la même commission, demande ainsi d'étendre la liste des produits et d'intégrer d'autres écosystèmes comme les marécages dans le périmètre de la législation. Il estime aussi que pour être efficace, la législation devrait également viser les investissements qui mènent au déboisement. "La Commission se concentre exclusivement sur les entreprises qui importent en Europe. Une grande partie de la cause reste épargnée", estime-t-il dans un communiqué.