Vers une "intervention d'urgence" sur les prix européens de l'énergie

Plus de six mois après les premières demandes de la Belgique – et de quelques autres – pour un plafonnement européen des prix de l'énergie, la Présidente de la Commission européenne prépare les esprits à une mesure exceptionnelle. Alors que la flambée des prix "expose désormais les limites de notre conception actuelle du marché de l'électricité", l'exécutif européen travaille sur "une intervention d'urgence", a indiqué Ursula von der Leyen, lundi 29 août.