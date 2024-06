Érik Orsenna: "Qu'est-ce que le populisme, sinon l'escroquerie des réponses simples?"

Érik Orsenna, écrivain, analyse la crise politique française et le grand malaise de l'Europe. Avouant s'être trompé sur le macronisme, l'académicien en revient aux bienfaits de l'alternance. Plume prolixe et d'une ébouriffante diversité, il défend la souveraineté européenne, l'esprit d'entreprise, la réussite technique de l'Airbus A380 et les agriculteurs victimes de tractations.