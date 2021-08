À droite, les candidatures se bousculent avant la présidentielle française

Cinq candidats à l'hypothétique primaire

Reste que si Xavier Bertrand et Valérie Pécresse occupent pour l'heure les premières places dans les sondages, nombreux sont les autres prétendants à sortir officiellement du bois. Parmi eux, Philippe Juvin, maire LR de La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine en région parisienne. Chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, celui-ci se présente comme le candidat souhaitant résoudre "la paupérisation des services publics". Ou encore Michel Barnier, ancien ministre et négociateur du Brexit; Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et depuis le 31 août, l'entrepreneur Denis Payre. "Tous partagent des valeurs communes sur l'autorité, le fait de laisser une liberté au jeu économique et la nécessité de réguler l'immigration", décrypte Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, avant de relever des différences de sensibilités. "Une droite plus dure, celle d'Éric Ciotti, des candidats issus de la société civile comme Philippe Juvin et Denis Payre, une droite dans la tradition gaulliste incarnée par Michel Barnier et enfin une droite plus mixte quant à ses traditions et références avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand."