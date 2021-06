Armin Laschet se rapproche de la Chancellerie

C’est un succès inespéré pour Reiner Haseloff et, au-delà, pour Armin Laschet. Le premier est le ministre-président conservateur de Saxe-Anhalt en ex-RDA. Il a été reconduit à la tête de ce petit Land d’ex-RDA dimanche, au cours d’un scrutin régional très disputé, avec 37,1% des voix, 7 points de plus qu’au dernier scrutin en 2016. Le second – le chef de la CDU au niveau national – est candidat à la succession d’Angela Merkel, qui ne se représentera pas après 16 ans passés à la tête du pays. Ce raz-de-marée en faveur du parti chrétien démocrate permet à Armin Laschet de se relancer dans la course à la Chancellerie.