Baerbock et Scholz, deux candidats pour une même circonscription

Pantalon rouge vif, blouson de cuir, la candidate aux allures de star se dirige d’un pas assuré vers le petit podium dressé à moins d’un mètre du public. "Ici c’est ma circonscription, alors on va faire les choses de façon beaucoup plus cosy qu’à Munich ou Stuttgart. Ce soir, c’est un format de discussion avec les citoyens. Et vous allez me faire part de vos préoccupations ", explique la candidate, avant de se lancer dans un court plaidoyer pour le climat, une politique familiale digne de ce nom, davantage de justice sociale.