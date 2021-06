Élections en France: abstention record et point d'interrogation pour Macron

Le premier tour des élections régionales françaises ont été marquées par un taux d'abstention jamais vu et le piètre résultat du parti de Macron, moins d'un an avant la présidentielle.

Le second tour sera organisé dimanche prochain, le 27 juin . Dans toutes les régions, le résultat final reste incertain. Benjamin Biard , chercheur au Crisp (Centre de recherche et d'information sociopolitiques), tire les premiers enseignements de ce premier tour.

Abstention: du jamais-vu

Le premier tour des élections régionales françaises a été marqué par une abstention record, estimée entre 66,1% et 68,6% . "Un taux inédit, toutes élections confondues, sauf les référendums. ", relève Benjamin Biard. "Il faudra voir quelle sera la mobilisation en vue du second tour. Marine Le Pen a déjà secoué ses troupes, parlant du "devoir" se se mobiliser."

Plusieurs éléments peuvent expliquer que ce dédain des électeurs. "Beaucoup de Français ne connaissent pas les compétences des régions", explique le chercheur du Crisp. Il y a donc un manque d'intérêt. "De plus, la campagne électorale n'a pas cristallisé les oppositions , malgré certaines tentatives de nationaliser l'enjeu". La crise sanitaire en a sans doute découragé plus d'un, inquiet des risques d'une telle organisation .

Macron et l'hyper personnalisation

Mais sera-ce vraiment handicapant à l'heure de désigner le prochain locataire de l'Élysée, alors que les sondages voient un duel Macron/Le Pen au second tour? Rappelons qu' en 2017, Emmanuel Macron a gagné sans ancrage local . "Ces élections régionales constituent un pari raté d'une implantation locale , ce qui peut peut compliquer la campagne présidentielle, mais surtout les législatives dont le résultat est primordial pour donner une majorité suffisante . Or, dans cet esprit, un scrutin régional réussi renforcerait la visibilité du parti."

Succès contenu pour l'extrême droite

Primes aux sortants

Les présidents sortants ont profité de l'abstention record pour glaner des votes. Mais leur situation reste fragile et il faudra voir si le second tour leur permet de garder leur poste, dans un paysage très fragmenté. "On n'a plus la gauche et la droite, mais plusieurs partis qui se répartissent les suffrages, avec LaRem et le RN", rappelle Benjamin Biard.