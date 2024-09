En Allemagne, l'extrême droite bouleverse le paysage politique

Le parti d’extrême droite AfD est le vainqueur des élections régionales de dimanche en Thuringe, et arrive juste derrière les chrétiens-démocrates en Saxe. Dans ces deux régions, extrême droite et extrême gauche ont séduit près d’un électeur sur deux. À un an des prochaines législatives, la coalition d’Olaf Scholz recule dans ces deux régions.