En France, un second tour hanté par le spectre de l'abstention

Les causes de ce désintérêt ont été décortiquées pendant l’entre-deux-tours. Une campagne largement nationalisée par les partis politiques. Pas de candidats sortants du parti présidentiel à sanctionner. Pour des niveaux de pouvoir – les régions et départements – aux compétences souvent mal comprises. Dans une période de détente pandémique peu propice à la mobilisation.

Confusion

Jusqu’en 2017, le Rassemblement national était le parti qui mobilisait le plus. Là, il a eu une abstention plus importante que la moyenne nationale. Les Républicains ont mieux résisté, parce que l’électorat de droite formé par les classes plus aisées est plutôt fidèle, poursuit la politologue. Quant au parti d’Emmanuel Macron, il n’est pas parvenu à mobiliser. "La confusion participe pour beaucoup à l’abstention: La République en marche a brouillé les cartes mais n’a rien reconstruit derrière, et en plus elle développe des alliances à géométrie variable selon les régions."