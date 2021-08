Éric Zemmour fait miroiter une candidature à la présidentielle française

Ira-t-il? Et si oui, quand? Alors que la campagne en vue des élections présidentielles du printemps prochain (10 et 24 avril 2022) démarre en France, les candidatures "surprises" pourraient émerger . Parmi elles, celle du polémiste souverainiste Éric Zemmour fait déjà couler beaucoup d'encre. S'il n'est toujours pas officiellement sur les rangs , nombre d'indices attestent du fait que le sulfureux chroniqueur de la chaîne conservatrice CNews, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine, pourrait bientôt sauter le pas.

Un jugement pour "injures raciales"

Selon plusieurs sources, le polémiste réactionnaire qui continue de maintenir le suspense pourrait attendre l'automne avant de dévoiler ses intentions. Un calendrier qui s'explique par la nécessité d'affiner sa logistique et ses supports politiques et financiers, mais aussi par le fait que l'hypothétique candidat doit comparaitre le 8 septembre prochain devant le tribunal correctionnel. Il y sera jugé pour "provocation à la discrimination" et "injures raciales" après des propos tenus sur les migrants mineurs isolés en septembre 2020.

Début août, Éric Zemmour évoquait les éventuels obstacles à sa candidature. "Des éléments matériels: les 500 signatures requises, les moyens financiers... Mais j'ai beaucoup d'amis. On verra à la rentrée; vous n'avez plus beaucoup à attendre".

À leur sujet, et ce juste après l'attentat ayant eu lieu devant les anciens locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo , il s'était écrié: "Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent". Cet énième scandale ne semble toutefois pas effrayer l'avocat d'Éric Zemmour, Olivier Pardo . Ce dernier aime à rappeler que sur les 12 poursuites dont il fait l'objet son client a su l'emporter 10 fois.

Sur les plates-bandes de la droite

Dans quelle mesure cette candidature pourrait-elle changer la donne sur l'échiquier politique? À l'extrême droite, certains jugent qu'elle pourrait semer la zizanie alors qu'il y a déjà pléthore de candidats souverainistes. "Si j'ai un conseil à donner à Éric Zemmour, ce serait de rester le polémiste et le bretteur incroyable qu'il est. Il risque de diviser les voix nationales et pourrait empêcher Marine Le Pen d'être au second tour de la présidentielle. Son éventuelle candidature mordrait aussi sur l'électorat des Républicains", avait intimé Bruno Gollnisch, ex-député et membre du Rassemblement National, sur France Info dimanche 4 juillet. C'est également l'avis de plusieurs politologues. "Si ça trouble la donne, je suis persuadé que ça troublera autant à droite que chez les partisans de Marine Le Pen", estimait par exemple Jean-Yves Camus début juillet sur les ondes d'Europe 1.