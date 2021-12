Friedrich Merz prend la tête de l’opposition allemande

Trois mois et demi après la débâcle subie aux législatives, la CDU vient d'élire à la majorité absolue son nouveau chef, un ancien rival d'Angela Merkel.

La troisième tentative aura finalement été la bonne. Friedrich Merz, un ancien rival d'Angela Merkel et l'un de ses plus grands opposants au sein du parti avait par deux fois déjà tenté d'arracher la direction de la CDU. Deux fois, il avait échoué dans le cadre d’un congrès où la "ligne Merkel", plus centriste, s’était finalement imposée.