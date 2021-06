L'extrême droite se voit à la tête de la PACA

La fusion de la droite et du parti d'Emmanuel Macron ne suffira pas à contrer le succès du Rassemblement national dans la région du sud-est.

Le Rassemblement national prendra-t-il pour la première fois la tête d'une région ? Si c'est le cas, ce pourrait notamment être en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Thierry Mariani, un transfuge de la droite sarkozyste (UMP), fait beaucoup d'ombre au président sortant de la région, et est donné par un sondage Ipsos comme le grand vainqueur du premier tour.

Le candidat de droite compte sur d'autres soutiens pour combler l'écart avec son rival d'extrême droite au second tour.

Le républicain Renaud Muselier, qui préside la région sans avoir remporté le dernier scrutin (il avait succédé en 2017 à un Christian Estrosi démissionnaire), n'a pas lésiné sur les moyens pour doper son jeu. Il a convaincu La République en Marche (LREM) de retirer sa liste pour venir concourir sur la sienne. Une trahison, aux yeux d'une partie du parti républicain. À un an des présidentielles, l'épisode a souligné le schisme tactique entre les partisans du rapprochement avec LREM, promesse d'accès au pouvoir, et les défenseurs d'une muraille de Chine entre les deux partis pour ne pas risquer la dissolution.

Reste que ce rapprochement n'a pas suffi à donner la liste Muselier en tête au premier tour, et le candidat compte sur d'autres soutiens pour combler l'écart avec son rival d'extrême droite au second tour. Il en a un, petit : l'écologiste Jean-Marc Governatori a déjà annoncé qu'il soutiendrait au second tour la liste la mieux placée pour battre le RN - "aujourd'hui, c'est celle de Monsieur Muselier". Que fera le reste de la gauche ? Pour l'heure, elle reste largement transparente en PACA.