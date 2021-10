Laschet assume l'échec "amer" de la CDU

"La responsabilité de ce résultat me revient en tant que leader et candidat à la chancellerie. Je suis responsable de la campagne électorale" et de son échec, a-t-il déclaré lors du congrès des jeunes chrétiens-démocrates de la CDU qui se tient à Münster ce week-end, qualifiant le score de son parti de "résultat amer". Lors des législatives du 26 septembre, la CDU avait, avec 24,1% des voix, obtenu le pire résultat de son histoire, terminant à la deuxième position derrière les sociaux-démocrates.