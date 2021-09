"Le Chancelier allemand sera le plus mal élu de l'histoire"...

Le SPD est arrivé en tête des élections fédérales allemandes, avec 25,7% des voix, devant le bloc conservateur CDU-CSU (24,1%) . Ce dernier accuse une défaite historique en perdant 8 points et passant sous les 25%. La chancelière Angela Merkel, qui ne se représentait pas après quatre mandats à la chancellerie, quittera donc la scène politique avec un goût amer.

Quelle coalition?

Olaf Scholz vise une coalition avec les Verts et les libéraux démocrates du FDP. Les premiers ont obtenu 14,8% des suffrages et les seconds, 11,5%. Mais le conservateur Armin Laschet parle aussi de former une coalition.