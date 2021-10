Le très discutable bilan d'Angela Merkel

Au début des années 2000, en raison des importants revenus de substitution fournis par son système de sécurité sociale, l’Allemagne enregistre, parmi tous les pays industrialisés, le plus fort taux de chômage chez les travailleurs faiblement qualifiés, et, par intermittence, les plus faibles taux de croissance de toute l’Union européenne. Beaucoup considèrent alors le pays comme « l’homme malade de l’Europe ». Les réformes de Schröder seront une immense réussite, car elles permettront au pays de retrouver une santé économique – sous Merkel, ironie du sort – et de réduire le chômage sur tous les segments du marché du travail.