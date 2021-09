Sandrine Rousseau, une écoféministe radicale

"J'irai jusqu'au bout et vous serez surpris du résultat." Cheveux courts grisonnants, lunettes fines et regard intense, Sandrine Rousseau ne se départ pas de son assurance. Qui plus est depuis dimanche dernier, le 19 septembre. Arrivée seconde (25,14%), juste derrière le favori Yannick Jadot (27,7%), à l'issue du premier tour de la primaire écologiste , l'écoféministe française, encore peu connue du grand public, a surpris par son score, et surtout son franc-parler. " Ce résultat, finalement, n'est une surprise que pour les personnes qui n'ont pas saisi, ou qui n'ont pas voulu voir, les évolutions de la société . C'est un mouvement de fond", a-t-elle déclaré à la tribune à l'issue de ce premier vote.

Une radicalité assumée

Entre 2010 et 2015, elle devient à ce titre vice-présidente du conseil régional du Nord, et mène en parallèle des fonctions au sein du parti au sein duquel elle incarne un courant jusqu'au-boutiste, a contrario de celui, "plus ouvert", de son rival Yannick Jadot. "Le seul moyen de s'en sortir, c'est la radicalité. Le réalisme, c'est d'être radical. La radicalité est une manière de nous protéger, nous et nos enfants", assure-t-elle en défendant à la fois un revenu d'existence (800 euros par mois pour les plus de 18 ans), une taxe carbone pour les entreprises ou encore le crime d'écocide.