Taubira, la dernière tentation de la gauche française

Plus de confusion

Si sa candidature et les ralliements qu'elle peut espérer pourrait changer la donne, elle a peu de chance de dépasser une fourchette de "5 à 10%" des suffrages, estime le spécialiste des gauches européennes Pascal Delwit. Et elle ne permettra pas, selon lui, de rendre la gauche plus audible. Au contraire: "On est dans une configuration où cette candidature ajouterait plus de confusion à gauche qu’elle n'éclaircirait le paysage."