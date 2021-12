Valérie Pécresse représentera Les Républicains à la présidentielle française

Valérie Pécresse a été désignée samedi candidate de LR à la présidentielle française de 2022, ayant battu Eric Ciotti au second tour du congrès organisé en ligne auprès des adhérents.

Valérie Pécresse sera la candidate du parti Les Républicains (LR) à la présidentielle de 2022. Première femme à représenter la droite dans cette élection suprême, elle aura la lourde mission de conduire à la bataille une droite menacée d'asphyxie. La présidente du conseil régional d'Ile-de-France, favorite avec sa ligne libérale et ferme, a remporté 60,95% des voix à l'issue du congrès, contre 39,05% au très droitier député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

"Pour la première fois de son histoire, notre famille politique va se doter d'une femme à l'élection présidentielle" Valérie Pécresse Candidate de LR à la présidentielle française

"Pour la première fois de son histoire, notre famille politique va se doter d'une femme à l'élection présidentielle", s'est félicitée Valérie Pécresse, en promettant de "tout donner" pour "faire triompher nos convictions". "La droite républicaine est de retour", a-t-elle ajouté sous les applaudissements, en promettant de "rassembler" sa famille politique, qui a payé cher ses divisions ces dernières années.

Eric Ciotti s'est aussitôt rangé "derrière Valérie Pécrese qui va porter nos espoirs" et a annoncé qu'il la recevrait lundi dans son village de Saint-Martin-Vésubie, pour un premier déplacement commun. "Si on est là, tous les candidats, c'est pour montrer l'unité", avait affirmé à son arrivée Xavier Bertrand, pour qui "sans unité il n'y a pas de victoire possible". Signe de cette unité, les trois candidats éliminés au premier tour (Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, qui s'étaient rapidement ralliés à Valérie Pécresse) étaient en effet présents au siège de LR.

Lire aussi analyse En France, les Républicains face à des choix cornéliens

Porteuse d'une ligne d'"ordre" sur la sécurité et libérale sur l'économie, Valérie Pécresse, ancienne ministre du Budget, s'est plusieurs fois targuée d'être "au barycentre" de la droite et donc capable de la rassembler. "Je porterai un projet de franche rupture, j'ai le courage de dire et la volonté de faire, je n'aurai pas la main qui tremble face aux adversaires de la République", a-t-elle lancé samedi, en promettant de "redresser les finances de la France". Mais "nous ne gagnerons qu'en tournant le dos à la prudence, source d'immobilisme", a averti Eric Ciotti. Car "si notre famille n'assume pas ses valeurs de droite, elle n'arrivera pas à ramener vers elle ceux qui sont partis soit vers Eric Zemmour et Marine Le Pen, soit vers Emmanuel Macron", avait-il averti avant l'annonce des résultats.

"Rassembler"

Battu au deuxième tour en 2012, éliminé dès le premier en 2017… LR a certes affiché de beaux scores aux élections intermédiaires (municipales et régionales notamment), mais en 2022, soit il accède au second tour, soit son avenir de grand parti à vocation gouvernementale sera compromis.

"Je porterai un projet de franche rupture, j'ai le courage de dire et la volonté de faire, je n'aurai pas la main qui tremble face aux adversaires de la République" Valérie Pécresse Candidate de LR à la présidentielle française

Le parti gaulliste reste pour le moment à la traîne dans les sondages, où Valérie Pécresse est créditée de 10 à 11%, loin derrière Emmanuel Macron et l'extrême droite. LR espère que cette faiblesse était due à l'absence de visibilité et que la désignation donnera un coup de fouet à sa candidate dans l'opinion. Mais le parti doit aussi sortir de la tenaille qui réduit son espace vital, entre la macronie qui tente d'attirer une partie de l'électorat de droite, et l'extrême droite désormais représentée par deux candidats: Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Ce dernier a officialisé sa candidature mardi, à la veille de l'ouverture du congrès LR, avant un grand meeting dimanche, au lendemain du résultat du match Pécresse/Ciotti. Côté majorité, c'est lundi qu'a été lancée la "maison commune" fédérant les paris soutenant la réélection d'Emmanuel Macron.