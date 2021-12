Zemmour promet la "reconquête" de la France devant une foule en délire

Le candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle française a appelé ses partisans à "changer le cours de l'Histoire" lors de son premier meeting.

"Vous êtes 15.000 aujourd'hui! 15.000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias", a lancé l'ancien polémiste de 63 ans à ses partisans surexcités, qui brandissaient des drapeaux français et hurlaient "Zemmour président!".

"L'enjeu est immense, si je gagne, ce sera le début de la reconquête du plus beau pays du monde" Eric Zemmour candidat à l'élection présidentielle française

"L'enjeu est immense, si je gagne, ce sera le début de la reconquête du plus beau pays du monde", a promis le candidat, qui bâti tout son discours depuis des mois sur le rejet de l'immigration et de l'islam, menaçant selon lui "un peuple français qui est là depuis 1.000 ans et qui veut rester maître chez lui". "On est chez nous! On est chez nous!", a scandé la foule.

"Vous avez entendu dire que j'étais un fasciste, un raciste, un misogyne", a lancé Eric Zemmour, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale, avant de se présenter comme une personnalité poursuivie par une "meute de politiques, de journalistes et de jihadistes".

Le candidat, dont le slogan officiel est "Impossible n'est pas français", citation attribuée à Napoléon, et dont le parti officiellement lancé dimanche a été baptisé "Reconquête!", a fait, avec plus d'une heure de retard, une entrée triomphale au son d'une musique aux accents grandiloquents.

Manifestations et soutiens

Un important dispositif de sécurité a été déployé aux abords du lieu du meeting, et plus d'une centaine de manifestants anti-Zemmour, protestant contre "le racisme, le négationnisme, l'homophobie" du candidat ont été dispersés par les forces de l'ordre. Plus tôt, une manifestation à Paris contre le candidat d'extrême droite a réuni 2.200 personnes, selon la police, 10.000 selon les organisateurs (une cinquantaine de syndicats, partis et associations).

Eric Zemmour "a un amour de la France que je ne ressens pas chez d'autres candidats. Il a des convictions fortes et n'est pas formaté" François directeur financier dans une start-up

Eric Zemmour, ancien éditorialiste télévisuel, s'est jeté mardi dans la course à la présidentielle après des mois de faux suspense, affirmant vouloir "sauver la France".

Emmitouflée dans un manteau de fourrure, Maria, comptable à la retraite qui vit en région parisienne, explique avec un accent polonais chantant qu'elle soutient Zemmour pour lutter contre le "Grand remplacement", théorie selon laquelle des populations africaines et musulmanes vont remplacer les peuples européens.

"Dans ma rue, on ne parle que l'arabe. Il faut sauvegarder nos traditions, ne pas être submergés par la culture musulmane", dit cette Polonaise arrivée en France à 20 ans, "Française par mariage", "réfugiée d'un pays communiste", et qui s'est "intégrée sans rien réclamer".

"Il a un amour de la France que je ne ressens pas chez d'autres candidats", affirme pour sa part François, directeur financier dans une start-up. "Il a des convictions fortes et n'est pas formaté", ajoute-t-il, "pas le moins du monde choqué" par les condamnations en justice de M. Zemmour pour provocation à la haine raciale et religieuse.

Sa mue en candidat crédible

Le meeting de Villepinte se tient cinq jours après une annonce de candidature tumultueuse de l'ancien polémiste. M. Zemmour voulait prouver qu'il a effectué sa "mue" d'ancien pamphlétaire télévisé en candidat crédible, susceptible de défier le président sortant Emmanuel Macron et de capter les voix de la droite, emmenée par Valérie Pécresse, et de l'extrême droite de Marine Le Pen.

Vue en plein écran ©AFP

L'ancien polémiste, qui avait effectué une percée fulgurante dans les sondages à la rentrée, passant même devant Marine Le Pen, finaliste au 2e tour face à Emmanuel Macron en 2017. Mais depuis son étoile a semblé pâlir, et de dérapages en provocations, le candidat a perdu des soutiens et des points dans les intentions de vote.