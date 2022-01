2022, un véritable Rubik's Cube politique pour l'Europe

L'Union européenne doit atterrir sur le partage de l'effort climatique et se trouver des règles budgétaires plus simples. Peut-elle compter sur un alignement des planètes pour résoudre son double casse-tête?

L’Europe ne déroge pas à la règle: des bonnes résolutions pour 2022, elle s’en est fixé. C’était fin décembre, quand la Commission européenne, le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur leurs priorités pour l’année nouvelle. On vous la fait courte: avancer dans le chantier climatique, encadrer l’industrie numérique, progresser sur le contrôle des frontières, défendre l'État de droit… On va y revenir. Mais un arbitrage clé attendu cette année ne figure pas dans la liste officielle: la réforme des règles budgétaires, qui sous-tendent la capacité d’action des États membres.

Pour avancer, l’Union commence l’année avec des planètes alignées comme rarement. La très pro-européenne France d’Emmanuel Macron a pris pour six mois les rênes du Conseil, alors que le nouveau gouvernement allemand d’Olaf Scholz affiche une volonté "fédéraliste" de réformer l’Europe. Et tandis qu'en Italie, Mario Draghi enchaîne les réformes au pas de charge et demande plus d’Europe, aux Pays-Bas le gouvernement Rutte IV tourne la page d’une longue ode à la frugalité européenne. La roue tourne aussi en Europe centrale et orientale, avec le départ de dirigeants populistes en Bulgarie et en Tchéquie. Le ton change, et les regards se tournent vers les échéances électorales de ce début d’année pour jauger à quel point: outre la remise en jeu du mandat du président français, on assistera en avril à celle du Premier ministre illibéral hongrois Viktor Orban, mais aussi à celle de son homologue Janez Jansa, le "Trump slovène". Autant de rendez-vous qui contribueront à façonner la dynamique de cette année européenne.

Une architecture à revoir

Au grand rayon des arbitrages que les dirigeants européens auront à faire cette année, il y en a un qui sous-tend les autres: de quelle manière l’Europe et ses États se donnent-ils les moyens de leurs ambitions? Les Européens ont mis sous cloche les règles qui interdisent les dérapages budgétaires, permettant de réagir à la crise sanitaire "quoi qu’il en coûte". Mais alors que la Commission prévoit de réactiver le Pacte de stabilité début 2023, les experts s'accordent largement pour dire que ses règles sont obsolètes. Sur la scène politique, c'est moins clair. Le nouveau ministre des Finances allemand, Christian Lindner, s'opposait naguère encore avec force à la modification des règles. "C'est devenu un fouillis, une lasagne de règles peu transparentes", observe un diplomate. "Les pragmatiques disent que c'est tellement compliqué qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais les ordolibéraux ne veulent pas trop y toucher de peur de détricoter l'ensemble."

La Commission a officiellement lancé le débat en octobre. Et la France et l’Italie ont terminé l’année 2021 en avançant en tandem: dans une tribune cosignée dans le Financial Times, Emmanuel Macron et Mario Draghi ont demandé un statut spécial pour les investissements d’avenir. "Nous avons besoin d'avoir plus de marge de manœuvre et assez de dépenses clés pour l'avenir et pour assurer notre souveraineté", soulignaient-ils. À leurs yeux, la dette contractée pour financer des investissements d’avenir, "devrait être favorisée par les règles fiscales" puisque ces investissements contribuent à la durabilité de la dette. Les Vingt-Sept pourraient-ils s’accorder pour sortir les investissements d’avenir du carcan budgétaire? Le débat politique ne fait que commencer, et la voix de l'Allemagne d'Olaf Scholz sera évidemment déterminante.

"Si je devais parier, je miserais sur un accord sur les investissements verts, une forme d’exception. J’espère qu’on considèrera la politique budgétaire plus largement, mais je ne sais pas si ça sera le cas cette année", anticipe Maria Demertzis, vice-directrice du think tank économique Bruegel. Assurer un traitement spécifique pour les investissements des États dans le climat et le numérique pourrait ne pas suffire, souligne-t-elle: avec des niveaux d’endettement prohibitifs, certains États membres pourraient à nouveau avoir des difficultés d'accès au financement sur les marchés. "Or, sur ces sujets, il ne faut pas que les États membres avancent à des vitesses différentes: le plan de relance et de résilience est la réponse pour contourner ce problème." Présenté comme un événement unique, le plan de relance pourrait-il être pérennisé, mué en un budget d’investissement financé en commun sur le long terme? La France et l’Italie posent la question ouvertement, décrivant le plan "NextGenEU" comme un "un plan pour la voie à suivre". Le sujet, encore tabou à l'ère Merkel, est-il en passe d'être mis à l'agenda? Rien n'est moins sûr.

Un climat tendu

En tout état de cause, la grande explication politique de l’année portera sur le climat. Après les grandes décisions de principe, la mise en œuvre concrète des ambitions européennes est une autre paire de manches. "Là, on est face à une montagne à gravir: il n'est pas exagéré de dire que c'est le dossier le plus grand, le plus compliqué, le plus stratégique que l'Union ait eu à dépatouiller depuis l’origine", considère ce diplomate.

L’année européenne 2021 se sera terminée, le 31 décembre, sur un projet de la Commission de catégoriser les investissements dans le nucléaire et le gaz comme "verts". Un premier pas à confirmer qui participe au grand puzzle des dossiers énergie-climat à trancher au plus vite. Le paquet "Fit for 55", d’ajustement à l’objectif de réduction des émissions de 55% pour 2030, annonce des négociations complexes. La France avance la taxe carbone aux frontières (MACF) comme l'accord écologique phare de sa présidence. Mais "il sera très difficile d’avoir un accord définitif sur un dossier sans qu’il soit lié aux autres", poursuit la même source, qui s’exprime à condition de ne pas être identifiée. "Ça va être très compliqué sur l’extension du système de quotas d’émissions (ETS) aux secteurs du transport et des bâtiments, et ça va être très compliqué sur le partage de l’effort."

Dossiers en souffrance

À côté de ces deux grands axes, l'Union va tenter de faire atterrir des dossiers législatifs qui arrivent à maturité. Le double encadrement des plateformes numérique - de leur marché (DMA) et de leurs contenus (DSA) - pourrait être scellé rapidement. L'Europe sociale pourrait connaître une avancée avec l'adoption du salaire minimum européen - un critère de référence pour le définir en fonction du salaire moyen de chaque État membre. Et la mise en musique de l'accord mondial sur la taxation des multinationales est également au programme, même si réunir l'unanimité pourrait donner du fil à retordre aux Européens, surtout si les États-Unis n'avancent pas.

Et puis il y a les dossiers en souffrance, les bonnes intentions qui restent à un stade assez aérien. Après deux ans de crise sanitaire, l’Europe promet, dixit son programme de travail, de "continuer de travailler à la construction d'une union de la santé forte", qui doit renforcer la préparation de l'Europe à de futures crises. "Jusqu’ici, on ne s’en sort pas trop mal, même si on n’échappe pas au réflexe de décisions unilatérales. Mais je n’imagine pas de grand bond en avant européen: la santé reste une compétence nationale très sensible", indique encore ce diplomate.

Idem pour le sujet toujours épineux de la gestion des frontières et de l’accueil migratoire. "Nous restons déterminés à réaliser d’urgence des progrès sur le nouveau pacte sur la migration et l'asile", assurent les trois institutions dans leurs bonnes résolutions pour 2022. Pourtant, personne ne voit concrètement d'où pourrait venir l'accord. L'Europe se concentre sur la dimension extérieure de la question - mobiliser des moyens et négocier avec quelques pays tiers -, "mais sur la dimension intérieure, il n’y a pas de déclic", observe ce diplomate.

Reste l'éléphant dans la pièce. Les institutions promettent d'utiliser "tous les instruments à leur disposition" pour défendre l'État de droit foulé au pied par la Hongrie et la Pologne. La Commission attend une décision de la Cour de Justice en ce début d'année pour faire appliquer le mécanisme. Une nouvelle étape dans la lutte entre l'Europe des valeurs et les gouvernements "illibéraux" de l'Union - Pologne et Hongrie - qui promet d'entraîner de nouvelles crispations.