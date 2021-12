70% des Européens vivent dans un logement dont ils sont propriétaires

Sept Européens sur dix occupent un logement dont ils sont propriétaires, selon les derniers chiffres d'Eurostat. Parmi eux, les Belges sont aussi plus nombreux à vivre dans leur bien.

La Belgique se situe dans la moyenne (71,1%) , avec un résultat stable par rapport à l'année précédente. En Allemagne, propriétaires (50,4%) et locataires (49,6%) sont équitablement répartis.

Le pourcentage de propriétaires est nettement plus élevé en Europe de l'Est: 96% en Roumanie, 92% en Slovaquie ou encore 91% en Croatie et en Hongrie. Une réalité qui s'explique généralement par la vague de privatisations survenue à la suite de la chute de l'URSS.