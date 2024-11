Angela Merkel défend sa politique ukrainienne dans ses Mémoires

"Je comprenais bien le souhait des pays d’Europe centrale et orientale d’intégrer le plus vite possible l’Otan", écrit ainsi l’ex-Chancelière. "Mais l’intégration d’un nouveau membre ne doit pas lui apporter à lui seul un surplus de sécurité, mais aussi à l’Otan." La présence – garantie par les traités entre la Russie et l’Ukraine – d’une unité de la flotte russe en Crimée aurait représenté un trop grand risque de dérapage à ses yeux.