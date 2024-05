La Géorgie adopte sa "loi russe" et se détourne de l’UE malgré les manifestations

Encadrés par un important dispositif policier, des manifestants s’étaient une nouvelle fois réunis en nombre devant le Parlement, pour protester contre ce texte, qui passait en troisième et dernière lecture. Signe s’il en est du degré de polarisation suscité par ce texte, la séance aura donné lieu à une bagarre, élus de la majorité et de l’opposition échangeant des coups de poing . Le texte a finalement été adopté à une très large majorité (84 pour, 30 contre).

Rhétorique poutinienne

En vertu du nouveau texte, toute ONG ou média qui recevrait plus de 20% de son financement de l'étranger devra s'enregistrer comme "organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère". Il est similaire à une législation adoptée en Russie en 2012, et utilisée depuis lors par le régime de Vladimir Poutine pour réprimer toute forme d’opposition. Ce type de législation se multiplie dans les pays de la sphère d’influence de Moscou, affaiblissant la société civile et la liberté d'expression.