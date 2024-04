Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez réfléchit à une démission

Le Palais de Moncloa, résidence du chef du gouvernement espagnol à Madrid, est sous haute tension ce mercredi soir. Le Premier ministre Pedro Sánchez a publié sur X une "lettre à la citoyenneté" dans laquelle il confesse sérieusement envisager de démissionner , face aux "attaques sans précédent" contre son épouse Maria Begoña Gómez Fernandez. Cette dernière fait l'objet d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption après une plainte déposée par un collectif anti-corruption, considéré comme proche de l'extrême-droite.

"J'ai besoin de m'arrêter et de réfléchir" afin de décider "si je dois continuer à être à la tête du gouvernement ou si je dois renoncer à cet honneur" , a-t-il écrit, en indiquant qu'il annoncerait sa décision lundi prochain devant la presse et suspendait ses activités d'ici-là, tout en affirmant que les accusations contre son épouse sont fausses.

Des liens entre Begoña Gómez et Globalia

Le ministre de la Justice, Félix Bolaños, a aussi catégoriquement rejeté les accusations, les qualifiant de "fausses". La Moncloa qualifie, elle, cette affaire de "vide", initiée par le groupe Manos Limpias, dont les leaders ont été emprisonnés pour avoir extorqué des institutions financières et qui est spécialisé dans les accusations contre les dirigeants de gauche... Qui n'aboutissent souvent à rien. L'enquête est placée sous le sceau du "secret de l'instruction", a indiqué le tribunal supérieur de justice de Madrid dans un court communiqué.

En effet, pendant cette période charnière, Begoña Gómez occupait le poste de directrice de l'IE Africa Center, une fondation liée à l'école de commerce madrilène IE University. Or, d'après les informations révélées par le journal El Confidencial, l'IE Africa Center a non seulement conclu "un accord de parrainage avec Globalia en 2020", mais Begoña Gómez aurait également participé à "une réunion privée avec son CEO Javier Hidalgo". Cette rencontre s'est déroulée en plein cœur des négociations entre Globalia et le gouvernement espagnol pour obtenir un plan de sauvetage de plusieurs millions d'euros.