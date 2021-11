À la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des migrants, pions du régime Loukachenko

Depuis lundi, plusieurs milliers de migrants sont coincés à la frontière bélarusse, aux portes de la Pologne et de l’Union européenne. Le pays a fait venir des milliers de migrants par avion depuis cet été. Ces derniers traversent ensuite la frontière polonaise à travers les épaisses forêts de Podlachie. L'hiver arrivant, une dizaine de personnes y ont déjà trouvé la mort.

C’est une étrange ambiance qui règne actuellement à l’est de la Pologne. Sur les routes habituellement paisibles des bourgades de Podlachie, camions de police, 4X4 des gardes frontières et convois militaires roulent en permanence, surtout aux abords de la frontière avec le Bélarus. Ses villageois sont soigneusement contrôlés à des check points depuis le 2 septembre, alors que l’état d’urgence a été instauré dans 183 localités, le long des 400km de frontière. Les ONG, tout comme la presse, n’y ont pas accès. Les sources d’information indépendante se font donc rares et les ONG demandent depuis des semaines des renforts humanitaires.

"Il faut que Loukachenko arrête d’inviter les migrants et leur faire croire qu’ainsi ils rejoindront facilement l’Allemagne." Anna Michalska Porte-parole de Straż Graniczna (Gardes-frontières polonais)

Le gouvernement conservateur polonais, qui a toujours suivi une ligne ferme sur la migration depuis son arrivée au pouvoir en 2015, refuse de "céder au chantage de Loukachenko" et a déjà entériné la construction d’une clôture métallique sur 180km de long. Celle-ci devrait faire 5,5 mètres de haut et sera complétée par des caméras, des détecteurs de mouvement et coûtera plus de 1,6 milliard de Zlotys (345 millions d’euros). "Ces personnes ne fuient pas la guerre, ils cherchent à améliorer leur niveau de vie. Il faut que Loukachenko arrête d’inviter les migrants et leur faire croire qu’ainsi ils rejoindront facilement l’Allemagne", tonne Anna Michalska, porte-parole de Straż Graniczna (Gardes-frontières polonais) dans son bureau de Varsovie. "Quand on leur dit que demander l’asile en Pologne implique d’y rester six mois au minimum et qu’ils finiront peut-être renvoyés dans leur pays d’origine, la plupart des migrants abandonnent la procédure!"

La Pologne a fermé mardi et jusqu’à nouvel ordre son passage frontalier à Kuźnica.

L'attention de l'Europe entière

Depuis lundi 8 novembre, cette frontière attire désormais l’attention de l’Europe tout entière. Depuis qu’un groupe de 3 à 4.000 kurdes irakiens campe dans les environs de Bruzgi, au Bélarus, aux abords du passage frontalier de Kuźnica. Côté polonais, plus de 15.000 militaires ont été déployés sur toute la frontière renforçant considérablement la surveillance sur son ensemble. La Pologne a fermé mardi et jusqu’à nouvel ordre son passage frontalier à Kuźnica. Pourtant, alors que la situation lundi semblait tendue, aucune escalade n’est véritablement à déplorer. Les forces polonaises ont tout de même eu recours à la force ce jeudi envers un groupe de 35 personnes, qui auraient été poussées par les forces bélarusses. Mais les ONG s’inquiètent de ne recevoir aucun appel à l’aide. Forcées de respecter l’état d’urgence, ces dernières organisées en réseau se rendent sur les lieux lorsqu’elles reçoivent des demandes d’aide de migrants en détresse hors de la zone d’état d’urgence. Équipées de couverture de survie, de victuailles, de bouteilles d’eau et de batterie d’appoint pour téléphone portable… mais également de procurations en cas de demande d’asile.

La Pologne a légalisé les refoulements – même en cas de demande d’asile – grâce notamment à une loi entrée en vigueur en octobre.

Même si celles-ci portent rarement leurs fruits. En effet, la Pologne a légalisé les refoulements – même en cas de demande d’asile – grâce notamment à une loi entrée en vigueur en octobre. "D’habitude, nous intervenons de trois à cinq fois en 24h dans les forêts, mais à part un appel à l’aide du côté de Narewka ce mardi, c’est le calme plat sur tout le long de la frontière. C’est vraiment étrange, c’est un très long silence", s’étonne Ania Chmielewska, employée de la fondation Ocalenie, qui vient en aide aux migrants hors de la zone d’état d’urgence depuis l’été. "Cette partie de la frontière autour de Kuźnica est extrêmement bien gardée actuellement, ce qui explique qu’il soit compliqué de la franchir".

"Personne ne m’avait dit que ça serait si dangereux"

Dans la cour gravillonnée du centre de réfugiés où il est hébergé, dans une ville polonaise de Podlachie, Mohamed (le prénom a été changé, NDLR) a conscience de faire partie des chanceux. Ce père de famille syrien, qui a toujours fait partie du camp opposé à Bachar el-Assad, avait déjà quitté son pays d’origine, il y a trois ans pour trouver refuge en Jordanie. Sauf qu’en octobre de cette année, il décide de franchir le pas et de refaire sa vie dans l’Union européenne, en passant par un pays dont il ignorait tout: le Bélarus. "J’ai entendu dans les médias et par un ami qu’on pouvait facilement se rendre en Europe via le Bélarus". Il s’achète alors un billet pour son fils de 14 ans et lui via la compagnie aérienne Flydubai pour Dubaï, aux Émirats arabes unis. Sur place, il obtient facilement un visa pour le Bélarus. "Cela n’a vraiment pas coûté grand-chose: 200 dollars environ et ça s’est fait rapidement". Mohamed reste six jours à Minsk, la capitale où il remarque que dans les rues, il est loin d’être le seul syrien: "Il y avait aussi beaucoup d’Irakiens, d’Afghans, des ressortissants Africains…"

"[Dans les rues de Minsk], il y avait aussi beaucoup d’Irakiens, d’Afghans, des ressortissants Africains…" Mohamed Migrant syrien en Biélorussie

Puis Mohamed s’acquitte des services d’un taxi pour 100 dollars et de Minsk, il se rend à la frontière polonaise, dépourvue de barbelés sur cette section-là. Il la franchit une première fois et continue son chemin dans l’épaisse forêt de Podlachie, où il croise toute une foule d’animaux sauvages. 24h plus tard, ses provisions sont épuisées "On avait rempli un sac à dos de nourriture, d’eau... mais on n'avait déjà plus rien. On était très fatigué, on n’arrivait pas à marcher dans l’obscurité". C’est là que Mohamed et son fils se font repérer par les forces de l’ordre polonaises. Sans qu’on leur explique quoi que ce soit, ils sont refoulés à la frontière bélarusse une première fois. La deuxième tentative sera la bonne sauf que Mohamed est mal en point. Il devra peut-être sa survie à l’intervention de bénévoles et d’ONG polonaises mobilisés dans les forêts, au secours des migrants en détresse. Son fils parvient, avec le peu de batterie qui leur reste, à envoyer leur géolocalisation à un numéro polonais qui leur répond et vient à leur secours, équipés de nourriture, d’eau, de vêtements chauds… Mohamed et son fils sont transportés à l’hôpital de Hajnowka dans le sud de la Podlachie. Ils seront in fine transférés dans le centre d’hébergement où ils vivent actuellement. Si Mohamed veut faire venir sa femme en Europe à terme, il refuse qu’elle prenne la même route: "Nous avons passé en tout quatre jours dans la forêt. Personne ne m’avait dit que ça serait si dangereux".

Des périples comme celui de Mohamed, la Pologne en compte désormais des milliers, alors que le pays a relevé 32 000 entrées irrégulières sur son territoire depuis l’été.

Des chances de survies de plus en plus réduites

Des périples comme celui de Mohamed, la Pologne en compte désormais des milliers, alors que le pays a relevé 32.000 entrées irrégulières sur son territoire depuis l’été. Ce pays voisin du Bélarus mais également voisin de l’Allemagne et membres de l’espace Schengen a commencé à voir affluer les migrants dès juillet, à la suite de la Lituanie, qui avait connu le même phénomène quelques semaines plus tôt. Il faut dire qu’Alexandre Loukachenko, autoproclamé président réélu à la suite d’élections frauduleuses en août 2020, avait prévenu: il n’hésiterait pas à recourir à des migrants pour se venger des sanctions européennes imposées dans la foulée du détournement de l’avion où voyageait le blogueur bélarusse Roman Protassevitch en mai 2021.

Alexandre Loukachenko, autoproclamé président réélu à la suite d’élections frauduleuses en août 2020, avait prévenu: il n’hésiterait pas à recourir à des migrants pour se venger des sanctions européennes.