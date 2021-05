Accord européen sur le certificat vaccinal

Les eurodéputés et les États membres de l'UE se sont mis d'accord jeudi sur le certificat vaccinal européen. Le document entrera en vigueur le 1er juillet.

Le Parlement européen et les États membres de l'UE, épaulés par la Commission européenne, se sont mis d'accord jeudi sur la création d'un certificat numérique européen sur le covid. Ce document devrait permettre de relancer les voyages intra-européens. Très attendu par les pays du sud et l'industrie du tourisme, il devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Les négociateurs européens ont abouti en un temps record, après quatre rounds de discussions tendues. Les eurodéputés, poussés par l'urgence, ont lâché prise sur plusieurs points.

Les institutions européennes se sont accordées sur la proposition de la Commission de créer un certificat numérique prouvant que son détenteur a été vacciné, qu'il a passé un test PCR négatif ou qu'il est immunisé après avoir été contaminé jusqu'à six mois auparavant. Le document prendra la forme d'un code QR sur smartphone ou d'un papier.

Les eurodéputés lâchent du lest

Le Parlement voulait que les tests PCR soient gratuits, étant donné que leurs prix peuvent s'avérer élevés et varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui est un frein à la libre-circulation. En France, un test PCR est gratuit tandis qu'en Suède, il coûte 300 euros. Cette exigence a été rejetée par les gouvernements européens. Toutefois, des soutiens supplémentaires ont été dégagés pour améliorer la disponibilité des tests. La Commission sera chargée d'acheter des tests pour une valeur de 100 millions d'euros, et plus si nécessaire.