Accusé de viol et d'agressions sexuelles, Nicolas Hulot annonce quitter la vie publique

L'ancien ministre français et activiste environnemental Nicolas Hulot, visé par de nouvelles accusations d'agressions sexuelles et de viol qu'il a dévoilées et démenties ce mercredi, a annoncé sur BFMTV quitter "définitivement la vie publique".