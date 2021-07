Affaire Ghosn: Rachida Dati inculpée pour "corruption passive"

L'ex-garde des sceaux et actuelle maire du VIIe arrondissement de Paris est rattrapée par les questions sur la mission de consultance qu'elle a exercée auprès de l'ancien PDG de Renault.

L'ancienne ministre française de la Justice Rachida Dati a été mise en examen le 22 juillet pour "corruption passive" et "recel d'abus de pouvoir" dans l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan Carlos Ghosn , a indiqué mardi le parquet national financier, confirmant une information du Canard enchaîné.

Selon une source proche du dossier, Rachida Dati aurait touché 900.000 euros d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012.

Neuf mois plus tard, Mme Dati a finalement été reconvoquée pour une journée d'interrogatoire et mise en examen (inculpée) pour "corruption passive par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale", en l'occurrence le Parlement européen où elle était élue, et "recel d'abus de pouvoir".