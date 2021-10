Angela Merkel invitée en Belgique le 15 octobre

La chancelière fera une dernière visite officielle en Belgique, au cours de laquelle elle sera reçue par le roi et le Premier ministre.

La chancelière sera reçue avec les honneurs militaires au Palais d'Egmont avant une réunion de travail. Dans la soirée, un concert d'adieu aura lieu au Palais des Beaux-Arts sous la baguette du compositeur et chef d'orchestre Dirk Brossé. Avec l'orchestre de chambre Prima La Musica, il interprétera des compositions de Mozart, Beethoven, Brossé et Toots Thielemans, "une musique symbolisant la liberté, la solidarité et la gratitude", précise un communiqué du Premier ministre.