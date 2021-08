Au cœur des stations fantômes du Tube

Le plus ancien métro du monde regorge de galeries et de stations abandonnées depuis des décennies. Certaines peuvent encore être visitées... à condition de ne pas craindre la poussière, l'obscurité et l'enfermement.

Les stations abandonnées du métro de Londres peuvent être comparées à un musée du transport. Ou à une grotte artificielle. Ou encore à une machine à voyager dans les 150 dernières années. Le temps semble s'y être arrêté brutalement.

Au moment de la fermeture de ces différentes galeries et stations, Transport for London (TfL), la société publique qui gère le réseau, aurait pu "boucher" ses galeries. Ou les nettoyer de fond en comble. Mais à quoi bon? Ces artères qui accueillaient chaque jour des milliers de passagers étaient vouées à rester dans l'obscurité et le silence, et à ne recevoir la visite que de quelques rares curieux avec des autorisations spéciales. Alors que le coût d'un billet de transport pour une journée entière dans le centre de Londres est déjà très cher (7,40 livres, soit 8,68 euros), TfL a pris la décision logique: laisser toutes ces stations dans l'état où elles étaient au moment de la toute dernière rame.

Des publicités pour des films de l'époque ou des marques de jeans nous plongent dans la psyché consumériste des passagers de chaque génération.

De façon délicieusement ironique, l'un des principaux attraits de ces stations et galeries, désormais, est précisément ce qui irrite tant de passagers tout au long de l'année, les irritait sans doute déjà lorsque ces stations ont été fermées, il y a 30, 40, 60, 80 ou 100 ans: la publicité. Des publicités pour des films de l'époque, ou des marques de jeans, ou des biens de consommation typiques peuvent encore être aperçues, permettant par miroir inversé de se plonger dans la psyché consumériste des passagers de chaque génération.

L'autre élément qui attire immédiatement le regard est la décoration de chaque station, notamment les carreaux déposés sur les murs, avec des motifs et des couleurs parfois criardes, qui tranchent avec les tons plus neutres de l'époque moderne. Le logo des panneaux affichant le nom de chaque station, lui aussi très évolutif et marqué par le temps, permet d'accentuer cette plongée dans le passé.

Unique bouclier durant la guerre

Certaines stations fermées ont acquis avec les années un statut mythique auprès des passionnés. C'est notamment le cas d'Aldwych, située à deux pas de la Royal Opera House et des grandes salles de spectacles des riches soirées londoniennes, et dont l'une des deux galeries a fermé dès 1917. Ouverte seulement dix ans auparavant, elle n'a jamais été suffisamment fréquentée et s'est avérée à la fois non rentable et peu pratique. Cette station est donc déserte depuis plus d'un siècle, malgré les coûts considérables qui avaient été occasionnés pour creuser des galeries à quelque 35 mètres de profondeur.

Les calculs initialement erronés des ingénieurs se sont en effet révélés gagnants, par un heureux concours de circonstances. Cette station vide et creusée si profondément aux abords de la Tamise est devenue l'un des refuges les plus efficaces pendant le Blitz, où des milliers de Londoniens venaient se réfugier dans les galeries du métro mis à l'arrêt lors des bombardements nocturnes qui ont duré plusieurs mois.

Au-delà de son ancienneté, le métro londonien a acquis ce statut légendaire grâce à son rôle majeur durant la période la plus sombre du XXe siècle au Royaume-Uni. L'histoire a retenu que les Britanniques étaient prêts à résister à des mois de peur et de destruction, y compris si la majeure partie de Londres était rasée. Auraient-ils été amenés à capituler s'ils n'avaient pu, grâce aux abris souterrains d'un métro déjà très dense à l'époque, sauver autant de vies humaines?

Les photos de dizaines de personnes entassées sur les escalators, pour essayer de trouver le sommeil, hantent encore les esprits quatre-vingt ans plus tard.

Les photos de dizaines de personnes entassées sur les escalators, pour essayer de trouver le sommeil, hantent encore les esprits quatre-vingt ans plus tard. Elles rappellent que le métro londonien a été le plus efficace des boucliers. Et une cible potentielle. La grande crainte de Churchill était qu'une bombe perfore les tunnels situés près de la Tamise, entraînant un engloutissement des galeries, la noyade de milliers de personnes et la destruction des précieux abris.

Un site souterrain abandonné depuis les années cinquante, près de Hampstead Heath, au nord de Londres, permet de prendre la mesure du haut niveau de sophistication technologique pour l'époque. Tout en bas d'un escalier en colimaçon qui semble infini, se trouve un abri anti-bombe dans lequel des soldats se relayaient nuit et jour près d'un téléphone. En cas d'alerte rouge, ils devaient déclencher la fermeture simultanée de toutes les portes anti-inondation du réseau pour empêcher la circulation des eaux. Cet endroit exigu n'a absolument pas changé depuis des décennies. Le très vieux téléphone à fil, un tableau de bord et une cabine de douche sont toujours en place.

"Corridor vert" pour animaux

À quelques kilomètres de là, une autre station mythique reste prisée par les connaisseurs: celle de Highgate. Celle-ci a la particularité de se situer à l'extérieur, derrière de grands grillages, dans une zone qui pourrait constituer un parfait terrain de développement immobilier au cœur de ce quartier huppé. Mais cette station de la Northern Line, qui connectait le nord vers le centre de Londres, est restée en l'état. Son plus vieux bâtiment d'origine, envahi par les ronces, n'a pas été détruit. Cette station devait être au cœur d'un développement massif du réseau dans le nord de Londres... mais a finalement été fermée au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour financer les réparations du réseau existant, au centre, qui avait été sérieusement endommagé par la guerre.

Transport for London essaie de rendre à la nature ces espaces qui ne sont plus utilisés, avec notamment des tunnels laissés disponibles pour les chauves-souris.

La Northern Line, ainsi que le réseau du nord de Londres, sont encore aujourd'hui parmi les parties les plus mal structurées du métro. Tout n'a pas été complètement perdu cependant: le tunnel qui reliait cette station au reste du réseau a été préservé pour permettre aux renards, aux blaireaux et à d'autres animaux du quartier de pouvoir circuler le plus librement possible dans ce "corridor vert", une véritable aubaine dans une ville où les humains et leurs automobiles se sont appropriés l'essentiel des espaces disponibles.

Transport for London essaie d'ailleurs dans la mesure du possible de rendre à la nature ces espaces qui ne sont plus utilisés, avec notamment des tunnels laissés disponibles pour les chauves-souris. Pas de quoi rassurer les touristes qui voudraient s'aventurer dans les entrailles sombres de Londres. Même si, en l'occurrence, c'est bien le silence et l'absence totale de vie humaine qui rendent ces longs tunnels si singuliers dans une ville qui retrouve peu à peu sa folie pré-pandémique.

Des tickets pour des visites guidées, sur place, sont disponibles sur www.ltmuseum.co.uk

Des visites virtuelles sont également proposées.

Des stations ressuscitées grâce ... à un banquier Au-delà des visites guidées pour les touristes qui veulent vivre une expérience quasi troglophile, les milliers de mètres carrés de stations et de tunnels abandonnés dans les profondeurs de Londres représentent une forme de gâchis. A fortiori dans une ville où le coût de mètre carré d'espace commercial est plus que dissuasif. Transport for London a donc entrepris de faire "ressortir de terre" six stations, de les rendre accessibles au public à des fins commerciales ou ludiques. La propriété intellectuelle de ce concept est pourtant revendiquée par un entrepreneur londonien, Ajit Chambers, qui a dédié les douze dernières de sa vie à développer un projet pour redonner vie aux anciennes stations abandonnées. À la fin des années 2000, ce banquier d'affaires a entrepris de convaincre la municipalité de Londres et Transport for London de transformer 26 sites abandonnés en espaces de divertissement, de découverte et de stockage commercial. L'idée est venue presque par hasard. Alors qu'il se promenait à vélo dans le centre de Londres, Ajit Chambers est tombé sur une ancienne carte du métro dans un magasin. Il a rapidement constaté que de nombreuses stations n'existaient plus dans le réseau actuel, mais qu'elles n'avaient pas pu disparaître physiquement. Il a alors entrepris de se renseigner sur leur sort et a rapidement imaginé un modèle économique très juteux. Il y a consacré l'essentiel de son temps professionnel depuis une douzaine d'années, créé une société - The Old London Underground Company -, et rencontré Boris Johnson lorsqu'il était maire de Londres pour le convaincre des intérêts d'un partenariat. La presse nationale s'était fait l'écho de ce projet dès le tout début des années 2010, et de l'enthousiasme prudent de Boris Johnson à ce sujet. Lorsqu'Ajit Chambers a raconté à L'Echo son ambitieux projet, au milieu de la dernière décennie, les murs de son bureau étaient tapissés de croquis, de plans d'architectes, de tableaux et de mementos. La suite de l'histoire est moins heureuse. "Transport for London s'est vendu six stations à lui-même", résume-t-il. Il a saisi la justice pour contester la violation par TfL de la propriété intellectuelle de ce projet. L'affaire traîne depuis trois ans. Chambers assure avoir subi un préjudice à 32 millions d'euros. Ses avocats ont appelé l'actuel Premier ministre Boris Johnson qui était de fait le patron de Transport for London au moment des échanges initiaux, en tant que maire de Londres, à venir s'expliquer devant la justice. Sans succès, ce dossier représentant désormais au pire une peccadille à l'échelle des responsabilités qui sont les siennes à Downing Street. Les arguments de Chambers sur la propriété intellectuelle de ce projet pourraient ne pas suffisamment peser au regard de la propriété physique réelle de ces lieux, sur laquelle il n'a aucun droit. La justice devrait rendre son verdict dans les semaines à venir et décider si Transport for London doit ou non verser une indemnité à la société d'Ajit Chambers.